agent_beauty

Переводчик и креативщик со стажем: перевожу профессионально и с огоньком

Качественный перевод с русского на английский и немецкий языки и наоборот в нужном для Вас стиле - профессионально, оперативно,креативно!

Благодаря приобретенному богатому опыту устных и письменных переводов (английский, немецкий) - более 7 лет и работе в международных компаниях в России и Европе (Intel Corp., RUSMEDIA Group) качественно и быстро выполняю переводы текстов с английского и немецкого на русский и наборот по широкому спектру вопросов: экономика и бизнес, компьютеры и IT, международные отношения и политика, реклама и маркетинг,юриспруденция и право, мода и стиль и многое другое.