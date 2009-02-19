Архитектурная студия “aggadesign”. Санкт-Петербург.

Архитектурное проектирование жилых и коммерческих зданий.

Дизайн интерьеров квартир, загородных домов и общественных пространств. Европейский подход к проектированию. Опыт реализации и авторского надзора над объектами в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Великобритании, Японии и Китае. Промышленный, концептуальный и графический дизайн.

Смотрите наши работы на сайте www.aggadesign.com

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