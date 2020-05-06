agilus

Павел agilus

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстаю адаптивно, кроссбраузерно и в срок. CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

﻿У меня большой опыт работы с PSD в HTML, хорошие навыки настройки CSS и хорошее понимание адаптивного дизайна, совместимости с различными браузерами и устройствами. Мой код всегда чистый, проверенный W3C, хорошо структурированный и оптимизированный. Я ищу возможности для создания сайтов с нуля для вашего бизнеса.

Некоторые из моих навыков и опыта:

  • PSD в HTML / PSD в WordPress
  • HTML5 / CSS3
  • JS (jQuery)
  • CSS-анимация и интерактивные эффекты
  • Adobe Photoshop, Zeplin
  • Git
  • WordPress
  • Бутстрап
Если это то, что вам нужно - пожалуйста, свяжитесь со мной!