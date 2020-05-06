Верстаю адаптивно, кроссбраузерно и в срок. CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

﻿У меня большой опыт работы с PSD в HTML, хорошие навыки настройки CSS и хорошее понимание адаптивного дизайна, совместимости с различными браузерами и устройствами. Мой код всегда чистый, проверенный W3C, хорошо структурированный и оптимизированный. Я ищу возможности для создания сайтов с нуля для вашего бизнеса.

Некоторые из моих навыков и опыта:

PSD в HTML / PSD в WordPress

HTML5 / CSS3

JS (jQuery)

CSS-анимация и интерактивные эффекты

Adobe Photoshop, Zeplin

Git

WordPress

Бутстрап

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