Верстаю адаптивно, кроссбраузерно и в срок. CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
У меня большой опыт работы с PSD в HTML, хорошие навыки настройки CSS и хорошее понимание адаптивного дизайна, совместимости с различными браузерами и устройствами. Мой код всегда чистый, проверенный W3C, хорошо структурированный и оптимизированный. Я ищу возможности для создания сайтов с нуля для вашего бизнеса.
Некоторые из моих навыков и опыта:
- PSD в HTML / PSD в WordPress
- HTML5 / CSS3
- JS (jQuery)
- CSS-анимация и интерактивные эффекты
- Adobe Photoshop, Zeplin
- Git
- WordPress
- Бутстрап