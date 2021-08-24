Транскрибация текста.

Быстро и грамотно переведу аудио/видео в текст.

Переписываю вручную без каких-либо программ и сервисов. Вам не придётся что-то исправлять.

Работаю вручную.

Работу выполняю качественно, доработка/правка текста зависит от объема работы.

Если вас не устроил окончательный вариант работы, правки показались недостаточными, пожалуйста обратите внимание на дополнительные услуги.

По желанию удалю повторы и слова-паразиты. Прошу указывать это при заказе.

Работаю только с записями на русском языке.

Цена обговаривается индивидуально по каждому заказу.

В среднем 400-500 рублей за 40 минут