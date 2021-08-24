Транскрибация текста.
Быстро и грамотно переведу аудио/видео в текст.
Переписываю вручную без каких-либо программ и сервисов. Вам не придётся что-то исправлять.
Работаю вручную.
Работу выполняю качественно, доработка/правка текста зависит от объема работы.
Если вас не устроил окончательный вариант работы, правки показались недостаточными, пожалуйста обратите внимание на дополнительные услуги.
По желанию удалю повторы и слова-паразиты. Прошу указывать это при заказе.
Работаю только с записями на русском языке.
Цена обговаривается индивидуально по каждому заказу.
В среднем 400-500 рублей за 40 минут
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