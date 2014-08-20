Технический дизайнер, верстальщик, ретушер, цветокорректор, фотограф

Индивидуальный подход к проектам.

Профессиональная допечатная подготовка любой полиграфической продукции. Ретушь и цветокоррекция, сборка кейвижуалов, ресайзы наружной рекламы, модули в прессу, POS-материалы, каталожная и книжная верстка. Консалтинг. Сопровождение проектов под ключ.

Навыки работы с большими объемами информации‚ умение структурировать и анализировать информацию из различных источников.

Навыки работы с иностранными партнерами. Работа с брендами групп MARS, Baltica, Pfizer, Mercedes-Benz, Fritolay, OBI, P&G, Schwarzkopf, Shell.

Знания технологии и процессов полиграфического производства: офсетная, цифровая печать, флекса, постпресс. Знания тех. требований к сырью, материалам, готовой продукции, нормы расхода материалов, опыт разработки и оформления технической документации.

Владение платформами Macintosh MacOS X и PC Windows XP, 7, Server 2012 на профессиональном уровне. Настройка системы и аппаратного обеспечения, работа локальных сетей. Владение программными пакетами издательских систем Adobe: Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Enfocus PitStop, Quark XPress и др). Системы ведения проектов MS Project, MS Dynamics. MIS ASystem.

Работа с программами аудио и видеомонтажа.

Навыки в допечатной подготовке – обтравка, верстка любой сложности, разработка модульной сетки, ретушь, цветокоррекция, цветоделение, проверка файлов, форм и пленок. Технологические консультации по печати тиражей и адаптации файлов. Решение различных проблем с выводом PDF и PS-файлов.