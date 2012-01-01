WEB технологии, сисадмин, СУБД, 1С
Окончила Ростовскую государственную экономическую академию по специальности - "Информационные системы в экономике".
Последнее место работы - "Укртелеком" инженер - электронщик. В рамках повышения квалификации курсы - " Unix системы", "Сетевые технологии". С 1.01.2012 - не работаю по причине инвалидности.
Область знаний: проектирование, разработка, ведение баз данных; системное администрирование; конфигурирование 1С; графические оболочки; телекоммуникационные системы, WEB приложения
Склад ума - аналитический. Спокойный и уравновешенный характер определяет возможность выполнять кропотливую и монотонную работу.Быстро и с удовольствием учусь.
Языки - русский, украинский, английский(со словарем)