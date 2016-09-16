Моя деятельность

Поиск контента для групп

наполнения контентом сайты

Занимаюсь спамом в соц сетях

учусь сайта строению

Успешно продал 3 сайта (к сожалению на бесплатном хостинге не было денег на платный )

Сейчас веду ещё 1 сайт тож пока что на бесплатном хостинге , постепенно собираюсь переходить на платные хостинги и и делать сайты уже на WordPress и DLE

Готов работать на заполнении контентом и отправки обьявлений на доски если нужен сайт на Юкоз то могу и с этим помочь