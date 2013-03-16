Логотип, фирменный стиль или иллюстрация для Вас в лучшем виде!

С удовольствием выполню работу со всеми Вашими пожеланиями

* Логотип

*Фирменный стиль

*Иллюстрация

* векторизация растрового рисунка

* все виды POS-материалов.

* верстка журналов, каталогов и т.д.

* дизайн сайтов (+ html верстка)

Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, Dreamwiever