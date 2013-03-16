Логотип, фирменный стиль или иллюстрация для Вас в лучшем виде!
С удовольствием выполню работу со всеми Вашими пожеланиями
* Логотип
*Фирменный стиль
*Иллюстрация
* векторизация растрового рисунка
* все виды POS-материалов.
* верстка журналов, каталогов и т.д.
* дизайн сайтов (+ html верстка)
Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, Dreamwiever
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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