Вирич Кирилл
Flash разработчик
E-mail: [email protected]
Icq: 229247174
Skype: agnithegreat
Телефон: +7-923-525-3683
20 лет, не женат
Цель:
Хочу работать удаленно (постоянно или попроектно)
Образование:
Студент четвертого курса Факультета Информатики, Экономики и Математики Кемеровского Государственного Университета по специальности "экономист-программист"
Опыт работы:
Ноябрь 2008 - Октябрь 2009
г. Анжеро-Судженск, Кемеровской области
МОУ "СОШ №8", системный администратор
Опыт разработки на flash:
2006 - 2009
Начал с изучения AS2, чуть позже перешел на AS3. За это время написал несколько мелких приложений и игрушек: "пятнашки", "реверси", "три в ряд" и другие. Немного занимался синтезированием звука.
2010
Участвовал в разработке клиентской части веб-магазина и конструктора футболок, а также в разработке игр для социальной сети ВКонтакте: RPG на базе игры "три в ряд", азартная игра SicBo.
Уверенно работаю как с чистым AS3, так и с различными фреймворками, такими как PureMVC. Немного знаком с AIR и Flex 3 и 4. Работал во Flash IDE, Flex Builder и Eclipse FDT, но отдаю предпочтение последнему. Знаком с системами контроля версий SVN и Git.