Вирич Кирилл

Flash разработчик

E-mail: [email protected]

Icq: 229247174

Skype: agnithegreat

Телефон: +7-923-525-3683

20 лет, не женат

Цель:

Хочу работать удаленно (постоянно или попроектно)

Образование:

Студент четвертого курса Факультета Информатики, Экономики и Математики Кемеровского Государственного Университета по специальности "экономист-программист"

Опыт работы:

Ноябрь 2008 - Октябрь 2009

г. Анжеро-Судженск, Кемеровской области

МОУ "СОШ №8", системный администратор

Опыт разработки на flash:

2006 - 2009

Начал с изучения AS2, чуть позже перешел на AS3. За это время написал несколько мелких приложений и игрушек: "пятнашки", "реверси", "три в ряд" и другие. Немного занимался синтезированием звука.

2010

Участвовал в разработке клиентской части веб-магазина и конструктора футболок, а также в разработке игр для социальной сети ВКонтакте: RPG на базе игры "три в ряд", азартная игра SicBo.

Уверенно работаю как с чистым AS3, так и с различными фреймворками, такими как PureMVC. Немного знаком с AIR и Flex 3 и 4. Работал во Flash IDE, Flex Builder и Eclipse FDT, но отдаю предпочтение последнему. Знаком с системами контроля версий SVN и Git.