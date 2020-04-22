Создание масок в Instagram

Создаю маски в Инстаграм с любовью.Закончила образование по специальности «Реклама», поэтому точно знаю, что нужно вашим потенциальным и существующим подписчикам.Всегда за индивидуальный подход и подробное изучение того, что вы хотите видеть, чтобы максимально точно попасть в ваши желания. Также всегда могу предложить вам несколько своих вариантов.Отдаю все точно в срок, который обычно не превышает недели (за исключением сложных вариантов).Наша работа будет строиться по данному алгоритму:1. Мы связываемся на Kwork или в других социальных сетях.2. Мы обсуждаем ваши пожелания и создаем мудборд.3. Я рисую примерный эскиз маски и отправляю его вам для дальнейшего обсуждения.4. Повторяем предыдущие 2 пункта пока не придем к согласию.5. Я создаю маску, периодически присылая тестовую ссылку для проверки.6. Создание иконки для маски.6. После утверждения итогового варианта, вы отправляете мне оплату.7. После ее получения, я отправляю вам файл маски и сопровождаю вас до момента, пока маска не появится в вашем аккаунте.8. При желании пишете мне отзыв и получаете скидку на дальнейшее сотрудничество.

Работаю с открытыми для использования объектами, но могу найти создателей индивидуальных или найти платные. Не работаю с деформацией лица и играми ! ! !

Буду рада работать с вами!