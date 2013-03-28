Дизайн(Полиграфия, веб) / Копирайтинг и рерайтинг / Контент / SMM

Работаю:

- БЫСТРО(средний срок работы 72 часа)

- КАЧЕСТВЕННО(обязательно ознакомьтесь с портфолио!)

- НЕДОРОГО(ознакомьтесь с ценами, они Вас приятно удивят)

Ответственный подход к заказам с любым бюджетом.

Дизайном занимаюсь более 3-ёх лет.

Присутствует опыт работы в SMM-агентстве по написанию статей, поиску и создания контента, ведения групп/страниц в социальных сетях.

Услуги и цены.

Дизайн(полиграфия):

• Логотипы(500-3000 рублей, в зависимости от сложности работы)

• Листовки, афиши(A5 - 500 рублей, A4 - 750 рублей, A3 - 1000 рублей; цены на данную услугу фиксированы. Исключение: нестандартные размеры, по договорённости)

• Дизайн упаковки, наклейки(от 500 рублей)

• Фирменный стиль, с нуля(от 5000 рублей)*

• Отдельные элементы фирменного стиля(от 300 рублей)

Дизайн(веб):

• Оформление группы/публичной страницы вконтакте и в других социальных сетях(500 рублей, цена фиксирована)

• Отдельные элементы для сайта(от 300 рублей)

• Баннеры, статика/анимация, НЕ ФЛЕШ(от 300 рублей)

• Дизайн сайта(от 3000 рублей)*

Копирайтинг / Рерайтинг / Контент:

• 1000 знаков(1$ = 30 рублей)

• Написание отзывов(по договорённости)

• Поиск и создание контента(по договорённости)

SMM:

• Оформление группы/публичной страницы вконтакте и в других социальных сетях(500 рублей, цена фиксирована)

• Создание группы/страницы, оформление и наполнение первичным контентом(1000 рублей, цена фиксирована)

• Заполнение группы/страницы контентом(30 постов - 500 рублей, при большом заказе - по договорённости)

• Заполнение группы/страницы уникальным контентом с графическим оформлением каждого поста(30 постов - 1000 рублей, при большом заказе - по договорённости)

*Цена и сроки работы по договорённости

Сроки.

• Средний срок работы составляет 72 часа(3 суток), готовую работу заказчик получает, как правило, раньше

• Срочные заказы со сроком исполнения составляют всего +300-500 рублей к стоимости заказа(в зависимости от сложности)

Порядок работы(подробности в ЛС).

• С полной или частичной предоплатой(без водяных знаков)*

• Оплата по результату, на работах до оплаты будут присутствовать водяные знаки до полной оплаты.

*Некоторые виды услуг осуществляются только по предоплате