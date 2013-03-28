Работаю:
- БЫСТРО(средний срок работы 72 часа)
- КАЧЕСТВЕННО(обязательно ознакомьтесь с портфолио!)
- НЕДОРОГО(ознакомьтесь с ценами, они Вас приятно удивят)
Ответственный подход к заказам с любым бюджетом.
Дизайном занимаюсь более 3-ёх лет.
Присутствует опыт работы в SMM-агентстве по написанию статей, поиску и создания контента, ведения групп/страниц в социальных сетях.
Услуги и цены.
Дизайн(полиграфия):
• Логотипы(500-3000 рублей, в зависимости от сложности работы)
• Листовки, афиши(A5 - 500 рублей, A4 - 750 рублей, A3 - 1000 рублей; цены на данную услугу фиксированы. Исключение: нестандартные размеры, по договорённости)
• Дизайн упаковки, наклейки(от 500 рублей)
• Фирменный стиль, с нуля(от 5000 рублей)*
• Отдельные элементы фирменного стиля(от 300 рублей)
Дизайн(веб):
• Оформление группы/публичной страницы вконтакте и в других социальных сетях(500 рублей, цена фиксирована)
• Отдельные элементы для сайта(от 300 рублей)
• Баннеры, статика/анимация, НЕ ФЛЕШ(от 300 рублей)
• Дизайн сайта(от 3000 рублей)*
Копирайтинг / Рерайтинг / Контент:
• 1000 знаков(1$ = 30 рублей)
• Написание отзывов(по договорённости)
• Поиск и создание контента(по договорённости)
SMM:
• Оформление группы/публичной страницы вконтакте и в других социальных сетях(500 рублей, цена фиксирована)
• Создание группы/страницы, оформление и наполнение первичным контентом(1000 рублей, цена фиксирована)
• Заполнение группы/страницы контентом(30 постов - 500 рублей, при большом заказе - по договорённости)
• Заполнение группы/страницы уникальным контентом с графическим оформлением каждого поста(30 постов - 1000 рублей, при большом заказе - по договорённости)
*Цена и сроки работы по договорённости
Сроки.
• Средний срок работы составляет 72 часа(3 суток), готовую работу заказчик получает, как правило, раньше
• Срочные заказы со сроком исполнения составляют всего +300-500 рублей к стоимости заказа(в зависимости от сложности)
Порядок работы(подробности в ЛС).
• С полной или частичной предоплатой(без водяных знаков)*
• Оплата по результату, на работах до оплаты будут присутствовать водяные знаки до полной оплаты.
*Некоторые виды услуг осуществляются только по предоплате