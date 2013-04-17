Создание и подготовка полноценного макета веб-сайта к верстке. Разработка макетов дизайна сайтов, баннеров, логотипов, полиграфической продукции

Знание принципов юзабилити и психологии восприятия, художественных принципов создания веб-страниц.Хорошо ориентируюсь в интернет трендах,слежу за последними новинками в веб-дизайне и пользовательских интерфейсах.

Прекрасно владею графическим редактором Adobe Photoshop.Умею рисовать от руки и с использованием графического планшета.

Ответственный, дисциплинированный, коммуникабельный, имею желание постоянно совершенствоваться в профессии, легко учусь.

Люблю разноплановые задачи, с удовольствием прикладываю все усилия для их решения.