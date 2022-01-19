⭐Обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер⭐
⭐Я действительно люблю свою работу⭐
✨МОЯ ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ С ДУШОЙ, КАК ДЛЯ СЕБЯ ТАК И ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА;
✨ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОЖУ К ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ;
✨МНЕ ВАЖНО ЧТОБЫ КЛИЕНТ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЬНЫМ.
⭐Специализируюсь на данных услугах⭐
✨РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ✨
разработка презентации с учётом всех ваших пожеланий (в одной цветовой гамме, графики, изображения и т.д.)
✨ЛОГОТИПЫ✨
предоставляю 2-3 варианта, срок разработки 2-3 дня, плюс возможны правки.
ваше четкое задание, это залог получения нужного дизайна.
✨ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ✨
как вместе с логотипом, так и на основе вашего, будет сформирован комплект элементов (визитка, конверт, бланк и т.д.) либо по вашему запросу.
✨ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦЦИЯ✨
буклеты, плакаты, визитки, листовки, календари и другая полиграфия.
✨ДИЗАЙН УПАКОВКИ✨
этикетки, коробки и т.д.
⭐Прайса с расценками нет, все условия можно обсудить,на цену будут влиять:
✨ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ;
✨СЛОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ;
✨КОЛИЧЕСТВО РАЗРАБОТАННЫХ ВАРИАНТОВ.
⭐Бриф не нужно заполнять
Приму задание в любом удобном для вас виде, самое главное чтобы это было понятно и с примерами.
⭐КонтактыTelegram: @eva_ahiro
e-mail: [email protected]
⭐С моей стороны⭐
✨ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ;
✨СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ И ДОГОВОРЕННОСТЕЙ;
✨БЕСПЛАТНЫЕ ПРАВКИ;
✨АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ;
✨ПОСТОЯННАЯ СВЯЗЬ (TELEGRAM, E-MAIL).
⭐Этапы работы⭐
✨ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ЗАДАНИЯ;
✨ПРЕДОПЛАТА 50%;
✨РАЗРАБОТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ;
✨ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО ВАРИАНТА И ЕГО ДОРАБОТКА;
✨УТВЕРЖДЕНИЕ МАКЕТА;
✨ОПЛАТА 50%;
✨ПЕРЕДАЧА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ;
✨ОБМЕН ОТЗЫВАМИ.
Буду рада поработать с вами!
Портфолио
- Кофенйя - презентация13 просмотров
- Кофейня10 просмотров
- MALICOWL - Презентация12 просмотров
- MILKY - упаковка13 просмотров
- MALICOWL - плакат14 просмотров
- MALICOWL - буклет14 просмотров
- MALICOWL - логотип12 просмотров
- MILKY7 просмотров