⭐Только качественный дизайн и оперативная работа⭐дизайн⭐разработка презентаций⭐полиграфия⭐живопись⭐handmade&

⭐Обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер⭐

⭐Я действительно люблю свою работу⭐

✨ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОЖУ К ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ;

✨МНЕ ВАЖНО ЧТОБЫ КЛИЕНТ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЬНЫМ.

⭐Специализируюсь на данных услугах⭐

✨РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ✨

разработка презентации с учётом всех ваших пожеланий (в одной цветовой гамме, графики, изображения и т.д.)

✨ЛОГОТИПЫ✨

предоставляю 2-3 варианта, срок разработки 2-3 дня, плюс возможны правки.

ваше четкое задание, это залог получения нужного дизайна.

✨ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ✨

как вместе с логотипом, так и на основе вашего, будет сформирован комплект элементов (визитка, конверт, бланк и т.д.) либо по вашему запросу.

✨ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦЦИЯ✨

буклеты, плакаты, визитки, листовки, календари и другая полиграфия.

✨ДИЗАЙН УПАКОВКИ✨

этикетки, коробки и т.д.

⭐Прайса с расценками нет, все условия можно обсудить,

на цену будут влиять:

✨СЛОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ;

✨КОЛИЧЕСТВО РАЗРАБОТАННЫХ ВАРИАНТОВ.

⭐﻿Бриф не нужно заполнять

Приму задание в любом удобном для вас виде, самое главное чтобы это было понятно и с примерами.

⭐Контакты

Telegram: @eva_ahiro

e-mail: [email protected]

⭐С моей стороны⭐

✨ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ;

✨СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ И ДОГОВОРЕННОСТЕЙ;

✨БЕСПЛАТНЫЕ ПРАВКИ;

✨АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ;

✨ПОСТОЯННАЯ СВЯЗЬ (TELEGRAM, E-MAIL).

⭐Этапы работы⭐

✨ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ЗАДАНИЯ;

✨ПРЕДОПЛАТА 50%;

✨РАЗРАБОТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ;

✨ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО ВАРИАНТА И ЕГО ДОРАБОТКА;

✨УТВЕРЖДЕНИЕ МАКЕТА;

✨ОПЛАТА 50%;

✨ПЕРЕДАЧА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ;

✨ОБМЕН ОТЗЫВАМИ.

Буду рада поработать с вами!