ahmedovweb

нужно настроить отслеживание страниц 404
- Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен консультант который дружит с гугл аналитикс, нужно его настроить, все обговорим, работы не многоПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт2 года назад
Рекламный ролик должен уместить основные функции и продукты платформы. (Онлайн заявка на кредит, мастер подбора, банковские продукты). Время одного ролика от 10 до 15 секунд, но первые 3 секунды являются самыми важными. В эти секунды ...Анимация6 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
[b]Нужна консультация.[/b] Сайт мультиязычный. Речь пойдет о том как правильно прописывать ссылки. Как правильно настроить СЕО. [b]Не запрашивайте документа (тз) – его нет.[/b] [b]Конечный документ должен быть в док формате.[/b] [b]Как будет проводиться отбор:[/b] Без реферансов никак. Предварительная онлайн конференция. Срок работы максимум 3 ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать техническое задание к новому проекту, на основе образца и списка задач. Тематика: Разработка портала (под ключ) – финансовый супермаркет (Маркетплейс) [b]При откликах прошу прикладывать скриншоты или выдержки из проектов разработанных вами ТЗ. Отклики без примеров ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
- $4500
Перед тем как сделать предложения/приветствие без ТЗ учитывайте 6 пунктов указанных ниже. [b]Если есть опыт в похожих проектах, то предоставьте, пожалуйста, следующее:[/b] 1. Технологии которые вы предлагаете использовать в данном проекте (Bitrix, WP, однозначно, не интересен). Опишите ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт3 года назад
- $4004
Разработка портала [b](под ключ)[/b] – финансовый супермаркет ([b]Маркетплейс[/b]) [u]Если проект интересен и есть опыт в похожих проектах, то предоставьте, пожалуйста, следующее:[/u] 1. Технологии которые вы предлагаете использовать в данном проекте. (Bitrix, WP, однозначно, не интересен) 2. Команда которая ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: interesuyet animacionniy rolik , no maximum 25 sekund. tematika taje chto i na ukazannix ssilkax (servis odin v odin) https://www.youtube.com/watch?v=HJD0__Vfizk https://www.youtube.com/watch?v=M-yNpCCoDikАнимация1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $45
3 лого , также аватарки, шапки для fb, linkedin , instagram; учитывая размеры и после создания всех лого нужно будет сделать одну страницу времянку для сайта - главная city group (banks(уже есть), findjob, city), а остальные ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт4 года назад
ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект. Примерный scope добавлен в виде doc файла. Сайт Сервисы для соискателей (портал) Сервисы для работодателей (портал) Админка готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы. по функционалу мне нужен и Дизайну [url=http://www.superjob.ru/]www.superjob.ru[/url] Прошу ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект. по функционалу мне нужен https://ru.bina.az/ ; еще пару примеров: https://www.etagi.com/realty/?rooms[]=1&type[]=flat ; https://bn.ua/ готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы. Прошу указывать технологический стэк, а так же конкретное ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт4 года назад
ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект. Примерный scope добавлен в виде doc файла. Сайт Сервисы для соискателей (портал) Сервисы для работодателей (портал) Админка готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы. по функционалу мне нужен и Дизайну ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт4 года назад