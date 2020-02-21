ahmedovweb

Перед тем как сделать предложения/приветствие без ТЗ учитывайте 6 пунктов указанных ниже. [b]Если есть опыт в похожих проектах, то предоставьте, пожалуйста, следующее:[/b] 1. Технологии которые вы предлагаете использовать в данном проекте (Bitrix, WP, однозначно, не интересен). Опишите ...