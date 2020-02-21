ahmedovweb

Фуад Ахмедов ahmedovweb

 
40 летАзербайджан/Баку
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать анимационный ролик

    Рекламный ролик должен уместить основные функции и продукты платформы. (Онлайн заявка на кредит, мастер подбора, банковские продукты). Время одного ролика от 10 до 15 секунд, но первые 3 секунды являются самыми важными. В эти секунды ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен консультант по СЕО(SEO).

    $40

    [b]Нужна консультация.[/b] Сайт мультиязычный. Речь пойдет о том как правильно прописывать ссылки. Как правильно настроить СЕО. [b]Не запрашивайте документа (тз) – его нет.[/b] [b]Конечный документ должен быть в док формате.[/b] [b]Как будет проводиться отбор:[/b] Без реферансов никак. Предварительная онлайн конференция. Срок работы максимум 3 ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка ТЗ (разработка технического задания на программный продукт)

    Необходимо разработать техническое задание к новому проекту, на основе образца и списка задач. Тематика: Разработка портала (под ключ) – финансовый супермаркет (Маркетплейс)  [b]При откликах прошу прикладывать скриншоты или выдержки из проектов разработанных вами ТЗ. Отклики без примеров ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка портала (под ключ) – финансовый супермаркет (Маркетплейс)

    $4500

    Перед тем как сделать предложения/приветствие без ТЗ учитывайте 6 пунктов указанных ниже. [b]Если есть опыт в похожих проектах, то предоставьте, пожалуйста, следующее:[/b] 1. Технологии которые вы предлагаете использовать в данном проекте (Bitrix, WP, однозначно, не интересен). Опишите ...

    WordPressБитрикс
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка портала (под ключ) – финансовый супермаркет

    $4004

    Разработка портала [b](под ключ)[/b] – финансовый супермаркет ([b]Маркетплейс[/b]) [u]Если проект интересен и есть опыт в похожих проектах, то предоставьте, пожалуйста, следующее:[/u] 1. Технологии которые вы предлагаете использовать в данном проекте. (Bitrix, WP, однозначно, не интересен) 2. Команда которая ...

    WordPressБитрикс
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: interesuyet animacionniy rolik , no maximum 25 sekund. tematika taje chto i na ukazannix ssilkax (servis odin v odin) https://www.youtube.com/watch?v=HJD0__Vfizk https://www.youtube.com/watch?v=M-yNpCCoDik

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка логотипов

    $45

    3 лого , также аватарки, шапки для fb, linkedin , instagram; учитывая размеры и после создания всех лого нужно будет сделать одну страницу времянку для сайта - главная city group (banks(уже есть), findjob, city), а остальные ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Jobs Portal (сайт по поиску работы и сотрудников)

    ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект. Примерный scope добавлен в виде doc файла. Сайт Сервисы для соискателей (портал) Сервисы для работодателей (портал) Админка готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы. по функционалу мне нужен и Дизайну [url=http://www.superjob.ru/]www.superjob.ru[/url] Прошу ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Портал бесплатных объявлений недвижимости

    ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект. по функционалу мне нужен https://ru.bina.az/ ;  еще пару примеров: https://www.etagi.com/realty/?rooms[]=1&amp;type[]=flat ;  https://bn.ua/  готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы. Прошу указывать технологический стэк, а так же конкретное ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Jobs Portal (сайт по поиску работы и сотрудников)

    ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект. Примерный scope добавлен в виде doc файла. Сайт Сервисы для соискателей (портал) Сервисы для работодателей (портал) Админка готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы. по функционалу мне нужен и Дизайну ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    4 года назад