Веб-разработчик, переводчик, дизайнер
Работаем по нескольким направлениям
1. Веб-разработка:
- Создание сайтов на основе Joomla, Wordpress, Hostcms, 1C-Bitrix
- Адаптация шаблонов под ваши нужды
- Сопровождение сайтов, наполнение контетном
- Чистка сайтов от вирусов, троянов, бэкдоров
- Перевод плагинов, шаблонов, компонентов CMS на русский язык
- Яндекс Директ
- Google Adwords
- Верстка макетов визиток, книг, журналов, буклетов, флаеров и др.
- Создание логотипов, брендбуков
ФОРМА ОПЛАТЫ:
Яндекс.Кошелек, WMR, WMZ, WME, Сбербанк карта
РЕЖИМ РАБОТЫ:
С 8-00 до 17-00 МСК
Связь по Skype, Google Talk, e-mail, ЛС.
Для гарантийного получения ответа пишите на studio.badr@gmail.com
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