ahmhaz

Рустам ahmhaz

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб-разработчик, переводчик, дизайнер

Работаем по нескольким направлениям

1. Веб-разработка:

  • Создание сайтов на основе Joomla, Wordpress, Hostcms, 1C-Bitrix
  • Адаптация шаблонов под ваши нужды
  • Сопровождение сайтов, наполнение контетном
  • Чистка сайтов от вирусов, троянов, бэкдоров
  • Перевод плагинов, шаблонов, компонентов CMS на русский язык
2. Контекстная реклама:

  • Яндекс Директ
  • Google Adwords
3. Дизайн типографических материалов:

  • Верстка макетов визиток, книг, журналов, буклетов, флаеров и др.
  • Создание логотипов, брендбуков
4. Переводы с арабского, турецкого, английского языков на русский.

ФОРМА ОПЛАТЫ:

Яндекс.Кошелек, WMR, WMZ, WME, Сбербанк карта

РЕЖИМ РАБОТЫ:

С 8-00 до 17-00 МСК

Связь по Skype, Google Talk, e-mail, ЛС.

Для гарантийного получения ответа пишите на studio.badr@gmail.com