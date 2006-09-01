перевод текстов и документов. английский, русский, французский

Опыт работы

методист иностранных языковс 09.2006 по наст. время (8 лет 4месяца)

Луганский ОИППО (повышение квалификации педагогическихкадров области)

Повышение квалификации учителей иностранных языков,организация и проведение курсов повышения квалификации, методическая помощь

учителям иностранных языков области

Образование

Высшеес 09.2006 по 05.2011

ЛНУ имени Тараса Шевченко, иностранных языков, Луганск.

магистр французской филологии, переводчик английского языка

Владениеязыками

Французский — эксперт

Английский — эксперт

Русский — эксперт

Украинский — эксперт