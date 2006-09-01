перевод текстов и документов. английский, русский, французский
Опыт работы
методист иностранных языковс 09.2006 по наст. время (8 лет 4месяца)
Луганский ОИППО (повышение квалификации педагогическихкадров области)
Повышение квалификации учителей иностранных языков,организация и проведение курсов повышения квалификации, методическая помощь
учителям иностранных языков области
Образование
Высшеес 09.2006 по 05.2011
ЛНУ имени Тараса Шевченко, иностранных языков, Луганск.
магистр французской филологии, переводчик английского языка
Владениеязыками
Французский — эксперт
Английский — эксперт
Русский — эксперт
Украинский — эксперт