Дизайн, создание логотипов, баннеров, анимация
Создаю логотипы, баннеры, инфографику, занимаюсь оформлением социальных сетей: YouTube, Instagram, Вконтакте
Работаю на Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Cinema 4d
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Портфолио
- Аватарка для Steam74 просмотра
- Баннер для магазина62 просмотра
- Обложка журнала148 просмотров
- Логотип для хоккейной команды59 просмотров
Логотипы и Знаки
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