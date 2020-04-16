ahramcov

Антон ahramcov

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн, создание логотипов, баннеров, анимация

Создаю логотипы, баннеры, инфографику, занимаюсь оформлением социальных сетей: YouTube, Instagram, Вконтакте

Работаю на Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Cinema 4d

Портфолио

Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга