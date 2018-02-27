Создание сайтов на Фреймворках CMS Joomla, Wordpres

Популярная система управления контентом CMS Joomla. Оригинальный дизайн, огромное количество дизайнерских решений - от собственного блога до интернет магазина. Возможность управлять своим сайтом из административной панели без участия программистов. Для клиентов: установка на хостинг регистрация домена, минимальный старт для пользователя начальные знания для возможности легкого ориентирования в админпанели, индивидуальный подход.