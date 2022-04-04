ai_alexandrova

Елена Александрова ai_alexandrova

 
63 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Мне 58 лет, я преподаватель математики,закончила ХГУ (бывший Каразина),занимаюсь самостоятельно.

HTML верстка (адаптивная,  кроссбраузерная, адаптация под мобильные  устройства) на основе готовых  psd-макетов.Знания HTML5/CSS3, Bootstrap,  FlexBox.Верстка Landing Page.Sass, gulp,  OpenCart, интеграция WordPress - базовые знания.Подключение стандартного js на сайт (галлереи, аккордеон, табы, кастомные  формы и т.д.).Базовые знания PHP,  базовые знания jquery. Adobe Photoshop (достаточные для работы с макетом).

Опыта работы в компании практически еще не имею.Очень крутую анимацию я наверное еще не смогу сделать, но я все свое время сегодня уделяю обучению.Внимательность, усидчивость, ответственность,способность работать с большим объемом информации гарантирую

Ссылка на резюме http://test.u68557eh.beget.tech/ 

скайп a2233a8

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLBootstrapjQueryGulpPhotoshop