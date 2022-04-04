ai_alexandrova

Мне 58 лет, я преподаватель математики,закончила ХГУ (бывший Каразина),занимаюсь самостоятельно.

HTML верстка (адаптивная, кроссбраузерная, адаптация под мобильные устройства) на основе готовых psd-макетов.Знания HTML5/CSS3, Bootstrap, FlexBox.Верстка Landing Page.Sass, gulp, OpenCart, интеграция WordPress - базовые знания.Подключение стандартного js на сайт (галлереи, аккордеон, табы, кастомные формы и т.д.).Базовые знания PHP, базовые знания jquery. Adobe Photoshop (достаточные для работы с макетом).

Опыта работы в компании практически еще не имею.Очень крутую анимацию я наверное еще не смогу сделать, но я все свое время сегодня уделяю обучению.Внимательность, усидчивость, ответственность,способность работать с большим объемом информации гарантирую

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