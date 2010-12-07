Разработка прикладного или ситемного ПО любой сложности и архитектуры на C# .Net 3.5.
Имею опыт разработки на С++, Java, но C# предпочтительнее, т.к. в последнее время активно работаю с ним.
Небольшие задачи выполняю самостоятельно (например работа 1 в портфолио).
Для крупных заказов есть профессиональная команда (в портфолио её работы 2, 3 и частично 4), в данном случае работа только с оформлением договора.
Разработка может включать все этапы, а именно:
- анализ предметной области;
- бизнес моделирование;
- написание и согласование ТЗ;
- проектирование архитектуры;
- реализация.
Опыт работы в сфере разработки ПО - более 5 лет.
Технологии могут быть использованы любые по желанию заказчика.
Есть опыт работы с:
Графический интерфейс: WPF, Windows Forms.
СУБД: MySQL, PostgreSQL.
ORM: Hibernate, SubSonic, DevArt.
Другие технологии: LINQ, Web-services.
КОНТАКТЫ
Skype: aibatalov
Почта: [email protected]
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