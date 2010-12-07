Разработка ПО любой сложности и архитектуры. Быстро и качественно.

Разработка прикладного или ситемного ПО любой сложности и архитектуры на C# .Net 3.5.

Имею опыт разработки на С++, Java, но C# предпочтительнее, т.к. в последнее время активно работаю с ним.

Небольшие задачи выполняю самостоятельно (например работа 1 в портфолио).

Для крупных заказов есть профессиональная команда (в портфолио её работы 2, 3 и частично 4), в данном случае работа только с оформлением договора.

Разработка может включать все этапы, а именно:

- анализ предметной области;

- бизнес моделирование;

- написание и согласование ТЗ;

- проектирование архитектуры;

- реализация.

Опыт работы в сфере разработки ПО - более 5 лет.

Технологии могут быть использованы любые по желанию заказчика.

Есть опыт работы с:

Графический интерфейс: WPF, Windows Forms.

СУБД: MySQL, PostgreSQL.

ORM: Hibernate, SubSonic, DevArt.

Другие технологии: LINQ, Web-services.

КОНТАКТЫ

Skype: aibatalov

Почта: [email protected]