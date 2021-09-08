Создам презентации

Вам необходима красивая лаконичная презентация- для выступления на конференции и вебинарах;- для презентации товара и услуг компании;- для предоставления проекта инвесторам?Тогда я могу Вам помочь! Делаю презентации на русском и английском языках: от разработки персонального дизайна до ее реализации.Что Вы получите?1. Разработка сценария презентации - проработка логичности и структуры текста, выделение ключевых идей в предоставленных материалах для усиления внимания к ним в презентации. Корректировки в сценарий осуществляются до выбора концепции.1. Разработка 2-х дизайн-концепций на 1-2 слайда. Далее доверстываем оставшиеся слайды соответственно с выбранной концепцией. Смена дизайн-концепции после утверждения не производится. Можно заказать дополнительные варианты концепции (дополнительные услуги).3. Вы получаете презентацию до 10 слайдов в формате PDF или PPTX. Можно заказать создание дополнительных слайдов (дополнительные услуги). Работа в формате PNG выдается по запросу.Также можете получить дубликат на русском/английском языке (дополнительные услуги).