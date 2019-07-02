Дизайн интерьера / Design interior

Привет! Меня зовут Аида, я дизайнер интерьера. Вы можете заказать как полностью дизайн проект так и определенный этап по отдельности(например: перепланировка/ план расстановки мебели или рабочие чертежи) Так получилось что моя работа - мое хобби. Я вкладываю частичку своей души в каждый проект и прорабатываю каждую деталь с учетом пожеланий заказчиков. Поэтому я веду параллельно максимум 2-3 проекта.

Если есть вопросы звоните и пишите. Буду рада вам помочь

WhatsAPP: +7 702 927 89 07

VK: https://vk.com/id219565038

e-mail: [email protected]