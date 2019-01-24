aidoni91

Айдана Абсаматова aidoni91

 
32 годаКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Мой личный номер +77073976826

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  • Необходимо сверстать интернет магазин на Тильде

    Сроки до 06.03, Стоимость 10000 р. Обязательно кроссбраузерным должен быть. Скорость загрузки не менее 70 по сервису, название вышлю в личных сообщениях. Чтобы открывалось через разные устройства планшет, смартфон, компьютер и тд. Прикрепляйте примеры своих работ, при отписке на ...

    Tilda
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо нарисовать дизайн интернет магазина нижнего белья

    $200

    Тематика : Нижнее белье. Сроки до 3.04.2020до 21:00 Нужны дизайнеры с опытом в сфере интернет магазин нижнего белье. Работу принимаем в формате .PSD Прикрепляйте примеры своих работ. Более детально обсудим с кандидатами

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    $32

    Сроки до 06.02, 10:00 по Мск. Стоимость 2000 р. Обязательно кроссбраузерным должен быть. Скорость загрузки не менее 70 по сервису, название вышлю в личных сообщениях. Чтобы открывалось через разные устройства планшет, смартфон, компьютер и тд. Прикрепляйте примеры своих работ,  при ...

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    $37

    Тематика : детские подгузники. Сроки до 24.01.2019 до 21:00 Нужны дизайнеры с опытом в сфере сайтов для детей.  Работу принимаем в формате .PSD Прикрепляйте примеры своих работ.  Более детально обсудим с кандидатами.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад