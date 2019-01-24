Сроки до 06.03, Стоимость 10000 р. Обязательно кроссбраузерным должен быть. Скорость загрузки не менее 70 по сервису, название вышлю в личных сообщениях. Чтобы открывалось через разные устройства планшет, смартфон, компьютер и тд. Прикрепляйте примеры своих работ, при отписке на ...
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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- HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Тематика : Нижнее белье. Сроки до 3.04.2020до 21:00 Нужны дизайнеры с опытом в сфере интернет магазин нижнего белье. Работу принимаем в формате .PSD Прикрепляйте примеры своих работ. Более детально обсудим с кандидатамиДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт3 года назад
- $32
Сроки до 06.02, 10:00 по Мск. Стоимость 2000 р. Обязательно кроссбраузерным должен быть. Скорость загрузки не менее 70 по сервису, название вышлю в личных сообщениях. Чтобы открывалось через разные устройства планшет, смартфон, компьютер и тд. Прикрепляйте примеры своих работ, при ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $37
Тематика : детские подгузники. Сроки до 24.01.2019 до 21:00 Нужны дизайнеры с опытом в сфере сайтов для детей. Работу принимаем в формате .PSD Прикрепляйте примеры своих работ. Более детально обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт5 лет назад