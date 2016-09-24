Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.
Мои навыки:
Определение целевой аудитории.
Разработка аватаров целевой аудитории.
Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.
Разработка уникального торгового предложения (УТП).
Формирование баз целевых аудиторий.
Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.
Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.
Анализ результатов тестов.
Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.
Масштабирование по оптимальным ценам за клик.
Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.
Социальные сети (SMM и SMO)
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$5/час
от $3000от 3 дней
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