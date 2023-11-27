Веб-разработчик с фокусом на фронтенд-разработке.
Мои навыки:
HTML, CSS, SCSS: Глубокие знания языков разметки и стилей, позволяющие создавать современные и отзывчивые интерфейсы.
JavaScript, jQuery: Опыт в разработке интерактивных элементов с использованием чистого JavaScript и библиотеки jQuery.
Tailwind CSS: Эффективное использование инструмента для ускорения процесса стилизации и создания современного дизайна.
Методология БЭМ: Структурирование кода с использованием методологии БЭМ для удобного сопровождения и масштабирования проектов.