aiganymsn

Айганым Сагалиева aiganymsn

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-разработчик с фокусом на фронтенд-разработке.

Мои навыки:

  • HTML, CSS, SCSS: Глубокие знания языков разметки и стилей, позволяющие создавать современные и отзывчивые интерфейсы.

  • JavaScript, jQuery: Опыт в разработке интерактивных элементов с использованием чистого JavaScript и библиотеки jQuery.

  • Tailwind CSS: Эффективное использование инструмента для ускорения процесса стилизации и создания современного дизайна.

  • Методология БЭМ: Структурирование кода с использованием методологии БЭМ для удобного сопровождения и масштабирования проектов.