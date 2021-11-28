aigizgumtt

Таргетированная реклама в TikTok, Facebook, Instagram.
Привет. Меня зовут Айгиз, и я занимаюсь настройкой рекламы в Facebook/Instagram, TikTok.
Что я делаю для того, чтобы реклама была эффективной:
- Знакомлюсь с вашим продуктом (все вопросы будут в брифе, который вам нужно будет заполнить)
- Анализ рекламных кампаний (привлечение/ретаргетинг, коммуникации, аудиторий и т.д.)
- Анализ целевой аудитории
- Анализ конкурентов
- Аудит и рекомендации по сайту
- Составление стратегии продвижения
- Создание правильной структуры рекламных кампаний
- Базовая настройка веб-аналитики (при необходимости)
- Настройка и поэтапный запуск рекламных кампаний
Это лишь краткое описание работы.
Если возникли вопросы, то пишите, консультация бесплатная.Буду рад продуктивному сотрудничеству!
КОНТАКТЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ:
Telegram: https://t.me/aigizgum
Почта: [email protected]
Инстаграм: @gumerich90