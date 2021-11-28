aigizgumtt

Реклама в TikTok, Facebook, Instagram

﻿Таргетированная реклама в TikTok, Facebook, Instagram.

Привет. Меня зовут Айгиз, и я занимаюсь настройкой рекламы в Facebook/Instagram, TikTok.

Что я делаю для того, чтобы реклама была эффективной:

- Знакомлюсь с вашим продуктом (все вопросы будут в брифе, который вам нужно будет заполнить)

- Анализ рекламных кампаний (привлечение/ретаргетинг, коммуникации, аудиторий и т.д.)

- Анализ целевой аудитории

- Анализ конкурентов

- Аудит и рекомендации по сайту

- Составление стратегии продвижения

- Создание правильной структуры рекламных кампаний

- Базовая настройка веб-аналитики (при необходимости)

- Настройка и поэтапный запуск рекламных кампаний

Это лишь краткое описание работы.

Если возникли вопросы, то пишите, консультация бесплатная.Буду рад продуктивному сотрудничеству!

КОНТАКТЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ:

Telegram: https://t.me/aigizgum

Почта: [email protected]

Инстаграм: @gumerich90