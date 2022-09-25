Переводчик, Копирайтер, Презентации

Айжан Газизова,

[email protected]

Казахстан, Алматы

Должность фрилансера представляет для меня необычный интерес, поскольку относится к области, в которой я специализируюсь. Со студенческих лет (бакалавриат и магистратура) я была как и преподавателем английского языка, так и общественным активистом, активно участвовала в различных международных форумах: Делегат Президиума XXVI Конгресса Ассамблеи, EXPO-2017, проекты: «Английский в сельских местностях», организация мероприятий, лекции: написание статей на английском языке, издала один том с научными статьями моих учеников. Работала с проектом при посольстве США, в результате чего организовала более 100 мероприятий, лекций, курировала программы и сформировала волонтерскую группу из 45 человек. Также я получила сертификат в цифровой сфере как специалист по интернет-маркетингу (SMM). Как видите, у меня большой опыт работы во многих областях. Я трудолюбива, имею аналитический склад ума и люблю проявлять инициативу.

Спасибо за ваше время и внимание. Я уверена, что мой опыт и набор навыков помогут выполнить предстоящую работу!

С нетерпением жду ответа.

С наилучшими пожеланиями,

Айжан Газизова