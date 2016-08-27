Модуль – http://t1m0n.name/air-datepicker/docs/index-ru.html jQuery v3.5.1 1. Выбор нескольких дат – http://t1m0n.name/air-datepicker/docs/index-ru.html#example-multiple Работает корректно для "пустых" полей. Если в поле уже есть value='.....', то эти даты изначально не выбраны и при клике ...