aik1990

Алексей aik1990

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Доработать модуль Air Datepicker jQuery

    Модуль – http://t1m0n.name/air-datepicker/docs/index-ru.html jQuery v3.5.1 1. Выбор нескольких дат – http://t1m0n.name/air-datepicker/docs/index-ru.html#example-multiple Работает корректно для "пустых" полей. Если в поле уже есть value='.....', то эти даты изначально не выбраны и при клике ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Переделать верстку шаблона с левого меню на верхнее в мобильной версии

    Шаблон https://startbootstrap.com/themes/sb-admin-2/ Как сейчас в мобильной версии: - Меню остается слева - При заходе на внутренние страницы список под меню остается раскрытым Как нужно: - В мобильной ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Парсер данных из Analytics, Метрики

    Автоматически доставать определенные данные из Яндекс.Метрики и Google.Analytics:  Конверсия сайта,  Средний чек сайта,  Количество продаж (подключена электронная торговля),  Выручка,  Платный источник трафика (через ассоциированные конверсии),  Эффективность товаров   ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка страниц сайта

    Имеется фоторедактор создания фотоальбомов – http://anisprint.ru/albums/ Задачи: 1. Проанализировать работу редактора (на предмет сложности взаимодействия с нем) 2. Нарисовать макет предлагаемых изменений с обоснованиями ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

is_kondratyev
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
4 года назад
Доработать модуль Air Datepicker jQuery
HTMLJavaScriptjQuery
Благодарю за очередной заказ. Хорошая связь, моментальная оплата, только лучшие впечатления от сотрудничества! Рекомендую как Заказчика!
Качественный подход к работе – с доработками, с комментариями и помощью в интеграции.
Ответный отзыв
is_kondratyev
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Переделать верстку шаблона с левого меню на верхнее в мобильной версии
Благодарю за заказ, только положительные впечатления!
Работа выполнена качественно, доработали несколько моментов, которые изначально в ТЗ не фигурировали. Правда, были затянуты сроки. Конечным результатом доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв