aik3021208

Системный администратор

Профессиональные навыки: Уверенные знания в области IT, серьезно увлеченный работой специалист. Опыт настройки серверов «с нуля» - FTP

(ProFtpd), Proxy (Squid), кэширующего DNS (Named) на базе Debian. Опыт

работы с Red Hat и Debian подобными системами. Навык работы с б.д.

MySQL. Умение писать правила для iptables и применять регулярные

выражения. Имею представление о пакетной обработке текста (awk, sed) и

написании shell-скриптов.

Умение поднять гипервизор Xen с дальнейшей настройкой и установкой на него различные ОС

Как Win-администратор: вся линейка Windows от клиентских до серверных ОС, Active Directory, DHCP, DNS, FTP, VmWare Server,

VirtualBox, Acronis Enterprise Server, различные приложения по

удалённому администрированию. Умение восстанавливать случайно удаленную

информацию. Опыт нейтрализации вирусов пропущенных антивирусным ПО, без

переустановки ОС.