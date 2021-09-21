Здравствуйте меня зовут Айгерим, мне 26 года я помогу вам ,как виртуальный помощник и специалист.

Здравствуйте меня зовут Айгерим, мне 26 года я помогу вам ,как виртуальный помощник и специалист. Когда то хотела просто подзаработать ,теперь же для меня это полноценная работа ,которую я очень сильно полюбила. Каждый заказчик для меня особенный, и я стараюсь из-за всех сил сделать свою работу на отлично. Потому что для меня в приоритете долгосрочное сотрудничество, постоянным клиентам скидки.

Какие услуги я могу вам предложить:

1. Написание работ: Курсовые, рефераты, конспекты.

2. Набор текста. 3.Написание вашего рекламного объявления,что люди захотели купить ваш товар.

4.Транскрибирование аудио и видео в текст только русский и казахский язык, без ошибок.

5. Созданий презентации. 6. Так же занимаюсь поиском и подбором информации.Почему нужно выбрать меня : ✔ Постоянно на связи, заказчик всегда сможет со мной связаться. ✔Ответственность беру только те задания, которые могу выполнить не нарушаю сроки.✔Опыт работы ,я уже не новичок и мой опыт позволяет выполнять работу качественно ,не портя ваше настроение. ✔ Я люблю свою работу и поэтому у меня всего 1 выходной ,если же работы много то работаю вообще без выходных. ✔Оплата всеми удобными для вас способами карта, каспий голд, халык банк, наличными. P. s Прошу понимать один момент! Я гарантирую написать тексты качественно и в срок.