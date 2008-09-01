Linux/Unix administrator, CMS, html.

Возраст 27 лет.

Контактная информация: email: [email protected]

Опыт работы:

С 1.09.2008 по 1.10.2010. Системный администратор локальной сети «S-net».

Основные обязанности:

• Разработка и монтаж локальных сетей, покупка оборудования.

• Мониторинг и обслуживание компьютерных сетей.

• Поддержка пользователей, настройка пользовательских компьютеров.

• Добавление новых сервисов в локальной сети.

Достижения:

• Принимал непосредственное участие в создании 2 локальных сетей, с нуля настраивал серверы (установка и конфигурирование ПО), получил большой практический опыт по работе локальных сетей и серверов.

• Настройка - DHCP, PPTP(VPN), Iptables, Mysql, Apache, FTP, SAMBA, IP-sentinel, SSH, DNS, Webalizer, mrtg, Webmin, dbhub – хаб для файлобменной сети, Joomla, phpBB, Abills – биллинговая система предназначенная для учета и тарификации услуг предоставляемых операторами связи.

• Работал с CMS: Joomla, PPHPBB, PHP-Nuke.

Профессиональные навыки и знания:

Операционные системы Windows, Linux. MSoffice, Open Office, 1C.

Настройка WiFi точек доступа (ограничение доступа по мак адресам, шифрование данных,…)

Работа с офисной техникой.

Знание языков:

Русский - родной

Украинский - свободное владение

Английский – начальный уровень

Семейное положение: женат.

Наличие детей: нет.

Наличие водительских прав: категория А.

Наличие автомобиля : нет.