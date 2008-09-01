Возраст 27 лет.
Контактная информация: email: [email protected]
Опыт работы:
С 1.09.2008 по 1.10.2010. Системный администратор локальной сети «S-net».
Основные обязанности:
• Разработка и монтаж локальных сетей, покупка оборудования.
• Мониторинг и обслуживание компьютерных сетей.
• Поддержка пользователей, настройка пользовательских компьютеров.
• Добавление новых сервисов в локальной сети.
Достижения:
• Принимал непосредственное участие в создании 2 локальных сетей, с нуля настраивал серверы (установка и конфигурирование ПО), получил большой практический опыт по работе локальных сетей и серверов.
• Настройка - DHCP, PPTP(VPN), Iptables, Mysql, Apache, FTP, SAMBA, IP-sentinel, SSH, DNS, Webalizer, mrtg, Webmin, dbhub – хаб для файлобменной сети, Joomla, phpBB, Abills – биллинговая система предназначенная для учета и тарификации услуг предоставляемых операторами связи.
• Работал с CMS: Joomla, PPHPBB, PHP-Nuke.
Профессиональные навыки и знания:
Операционные системы Windows, Linux. MSoffice, Open Office, 1C.
Настройка WiFi точек доступа (ограничение доступа по мак адресам, шифрование данных,…)
Работа с офисной техникой.
Знание языков:
Русский - родной
Украинский - свободное владение
Английский – начальный уровень
Семейное положение: женат.
Наличие детей: нет.
Наличие водительских прав: категория А.
Наличие автомобиля : нет.