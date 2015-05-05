aikivlad

Владислав Матвеев aikivlad

 
41 годРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Знание Сode igniter, Symfony2, Zend.

Опыт работы с redmine, trac, jira, svn/git.

Опыт участия в методологиях TDD, Agile разработки.

Redmine
Портфолио
Показать больше работ
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга