Знание Сode igniter, Symfony2, Zend.
Опыт работы с redmine, trac, jira, svn/git.
Опыт участия в методологиях TDD, Agile разработки.
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