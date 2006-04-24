ain77

Гость ain77

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Верстка сайта, с готовым креативом и дизайн макетом

    Разработка сайта, по готовому дизайн макету, с flash графикой, аналогичной этой http://www.templatehelp.com/aff/ preview.php?aff=Mike_7237&amp;skin=999&amp;locale=en¤cy=0&amp;pr=yes&amp;src=yes&amp;nt=no&amp;help=yes&amp;sample=yes&amp;faq=yes&amp;nmg=yes&amp;auth=yes&amp;down=yes&amp;chm=&amp;hide_flash=0&amp;search=&amp;PHPSESSID=740578dfa866401c8b00c2c2b710048b&amp;referer=http%3A%2F%2Fwww.swishsource.com%2Festate.php&amp;i=10394&amp;tab=55 . Со своей стороны пришлем дизайн страницы и подробное техническое задание. Сайт рекламный, без баз данных.

    Верстка сайта
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад