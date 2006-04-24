Разработка сайта, по готовому дизайн макету, с flash графикой, аналогичной этой http://www.templatehelp.com/aff/ preview.php?aff=Mike_7237&skin=999&locale=en¤cy=0&pr=yes&src=yes&nt=no&help=yes&sample=yes&faq=yes&nmg=yes&auth=yes&down=yes&chm=&hide_flash=0&search=&PHPSESSID=740578dfa866401c8b00c2c2b710048b&referer=http%3A%2F%2Fwww.swishsource.com%2Festate.php&i=10394&tab=55 . Со своей стороны пришлем дизайн страницы и подробное техническое задание. Сайт рекламный, без баз данных.