$250
Компния ищет дизайнера для постоянно работы. Дизайн для сайта компания по продаже запчастей - автомобильная тематика предлогайте своё портфолио.
Дизайн сайтов54 заявки
Закрыт
17 лет назад
Компния ищет дизайнера для постоянно работы. Дизайн для сайта компания по продаже запчастей - автомобильная тематика предлогайте своё портфолио.
Нужен первокласный дизайн для сайта www.eurofasad.com. Тема - строительство. Подтема вентилируемые фасады. Жду предложения, портфоло, варианты сотрудничества и оплаты.
Продвинуть сайт www.garant-agro.ru по ключевому запросу "запчасти к тракторам"
Надо написать модуль для системы управления Net Cat (не легкий). Подробнее встучите в Аську.