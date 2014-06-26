Копирайт/рерайт текстов, переводы с английского языка

Качественный копирайт и рерайт текстов, пока что нарабатываю опыт, так что расценки минимальны:

Копирайт

1000 знаков - 12 рублей

Рерайт

1000 знаков - 10 рублей

Также занимаюсь переводами текстов(в том числе технических) с английского на русский язык.

Стоимость зависит от уровня сложности перевода.

Образование:

МГУ им. Ломоносова, физический факультет, 3 курс