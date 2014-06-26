aircastler

Маргарита aircastler

 
32 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайт/рерайт текстов, переводы с английского языка

Качественный копирайт и рерайт текстов, пока что нарабатываю опыт, так что расценки минимальны:

Копирайт

1000 знаков - 12 рублей

Рерайт

1000 знаков - 10 рублей

Также занимаюсь переводами текстов(в том числе технических) с английского на русский язык.

Стоимость зависит от уровня сложности перевода.

Образование:

МГУ им. Ломоносова, физический факультет, 3 курс

Рерайт текста
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Переводы
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от $3
от 2 дней
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $10
от 3 дней
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 3 дней
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