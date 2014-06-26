Копирайт/рерайт текстов, переводы с английского языка
Качественный копирайт и рерайт текстов, пока что нарабатываю опыт, так что расценки минимальны:
Копирайт
1000 знаков - 12 рублей
Рерайт
1000 знаков - 10 рублей
Также занимаюсь переводами текстов(в том числе технических) с английского на русский язык.
Стоимость зависит от уровня сложности перевода.
Образование:
МГУ им. Ломоносова, физический факультет, 3 курс
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Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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от $3
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