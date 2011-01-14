Здравствуйте!

Хочу предложить Вам свои услуги в плане разработки WEB-сайтов.

В идеале освоил такие системы как:

Drupal

Joomla

Wordpress

возможно выполнение и на других CMS.

Так же осуществлю установку многих CMS на ваши хостинги, покупку/оплату доменных имён, поиск для Вас хостинга.

Выполняю поддержку созданных мной сайтов за 10$ в месяц (возможны скидки)

Возьмусь за любую разработку!

Цены низкие!

Мои условия: Вы говорите что Вам надо, я делаю, выкладываю сайт на свой хостинг, Вы смотрите - оплачиваете - получаете.

Мои работы:

http://aiselcms.cz.cc

Выполняю свою работу хорошо, т.к. делаю для заполнения портфолио!

Цены:

Сайт-визитка - 40$

Сайт-представительство - 60$

Интернет магазин - 80$

Фото-галерея - 60$

Блог - 30$

Оплата: WM, Easypay

Связь:

Почта: [email protected]

ICQ: 459517257