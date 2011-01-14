Здравствуйте!
Хочу предложить Вам свои услуги в плане разработки WEB-сайтов.
В идеале освоил такие системы как:
Drupal
Joomla
Wordpress
возможно выполнение и на других CMS.
Так же осуществлю установку многих CMS на ваши хостинги, покупку/оплату доменных имён, поиск для Вас хостинга.
Выполняю поддержку созданных мной сайтов за 10$ в месяц (возможны скидки)
Возьмусь за любую разработку!
Цены низкие!
Мои условия: Вы говорите что Вам надо, я делаю, выкладываю сайт на свой хостинг, Вы смотрите - оплачиваете - получаете.
Мои работы:
Выполняю свою работу хорошо, т.к. делаю для заполнения портфолио!
Цены:
Сайт-визитка - 40$
Сайт-представительство - 60$
Интернет магазин - 80$
Фото-галерея - 60$
Блог - 30$
Оплата: WM, Easypay
Связь:
Почта: [email protected]
ICQ: 459517257