Seo Специалист
Обязанности:
- Сопровождение сайтов;
- Разработка концепции и алгоритма продвижения;
- Поддержка основной концепции сайтов;
- Внесение предложений по доработке сайтов;
- Предложения по введению новых сервисов для посетителей сайтов;
- Продвижение сайтов в блогах, в соц.cетях, форумах и т.д;
- Продвижение и удержание сайтов на позициях топ-10 основных поисковых систем;
Методика работы:
- Определение целей;
- Составление семантического ядра;
- Анализ конкуренции по каждому из запросов;
- Аудит сайта;
Внутренняя оптимизация сайта;
- Выбор страниц под каждую группу ключевых слов
- Оптимизация контента
- Оптимизация внутренней перелинковки в соответствии с ядром запросов
Внешняя оптимизация сайта;
- Определение бюджета на ссылки
- Составление текстов ссылок
- Размещение ссылок на внешних ресурсах
- Контроль размещенных ссылок
- Анализ эффективности размещения
- Корректировка стратегии
- Подготовка отчета
- Оптимизация и корректировка ссылочного бюджета
- Наращивание ссылочной массы, обеспечение индексации сайта, добавление сайта в каталоги
Стаж работы с 2010 года