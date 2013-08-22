Seo Специалист

Seo Специалист

Обязанности:

- Сопровождение сайтов;

- Разработка концепции и алгоритма продвижения;

- Поддержка основной концепции сайтов;

- Внесение предложений по доработке сайтов;

- Предложения по введению новых сервисов для посетителей сайтов;

- Продвижение сайтов в блогах, в соц.cетях, форумах и т.д;

- Продвижение и удержание сайтов на позициях топ-10 основных поисковых систем;

Методика работы:

- Определение целей;

- Составление семантического ядра;

- Анализ конкуренции по каждому из запросов;

- Аудит сайта;

Внутренняя оптимизация сайта;

- Выбор страниц под каждую группу ключевых слов

- Оптимизация контента

- Оптимизация внутренней перелинковки в соответствии с ядром запросов

Внешняя оптимизация сайта;

- Определение бюджета на ссылки

- Составление текстов ссылок

- Размещение ссылок на внешних ресурсах

- Контроль размещенных ссылок

- Анализ эффективности размещения

- Корректировка стратегии

- Подготовка отчета

- Оптимизация и корректировка ссылочного бюджета

- Наращивание ссылочной массы, обеспечение индексации сайта, добавление сайта в каталоги

Стаж работы с 2010 года