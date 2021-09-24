aishatarget

Хотите получить профессиональную настройку таргетированной рекламы и привлечь на свою страницу много целевых клиентов?
Я настрою и запущу официальную рекламу в Instagram и Facebook под ключ. Приведу вашу целевую аудиторию, учту все ваши пожелания.
В стоимость входит:
1. Анализ ЦА
2. Настройка рекламного кабинета (пиксель, события, создание бизнес страницы и т. д. )
3. Сегментирование ЦА )
4. Создание рекламных макетов
5. Тестирование, оптимизация, масштабирование РК
6. Ежедневная аналитика, корректировка;
7. Отчет по результатам по требованию
Действие аккаунта приостановлено!