aishavertkova

Помогу с созданием сайтов, а также упакую ваш инфобизнес!

Специализируюсь на платформе Tilda. Лендинг будет полностью адаптивный и настроен под ваши нужды.В цену включено:- Разработка в Zero Block;- Адаптация дизайна под все экраны (смартфоны, планшеты, компьютеры);- Подбор цветов, шрифтов, анимации;- Настройка форм, popup и доп. инструментов;- Настройка (SEO-оптимизация, фавикон, бейджик соцсетей, оптимизация скорости загрузки);- Настройка подключения домена;- Подключение систем аналитики Яндекс Метрика и Google Analytics;- Поддержка.С вас: контент, фото/видео материалы, лого, контактная информация.