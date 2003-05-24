Дизайнер, иллюстратор

Создаю иллюстрации в растровой графике и в векторе, разрабатываю концепт персонажей, делаю стикеры статичные и под анимацию, создаю 3д модели в cinema 4d. Рисую иконки для сайтов, обрабатываю фото, делаю простую анимацию в after effects.