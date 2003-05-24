Дизайнер, иллюстратор
Создаю иллюстрации в растровой графике и в векторе, разрабатываю концепт персонажей, делаю стикеры статичные и под анимацию, создаю 3д модели в cinema 4d. Рисую иконки для сайтов, обрабатываю фото, делаю простую анимацию в after effects.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Концепт персонажа2 просмотра
- Концепт персонажа2 просмотра
- Стикеры3 просмотра
- 3D сцена2 просмотра
- Иллюстрация2 просмотра
- Иллюстрация5 просмотров
- Иллюстрация2 просмотра
- Иллюстрация3 просмотра
- Иллюстрация3 просмотра