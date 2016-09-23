aivashkevich

Исключительно положительные впечатления от сотрудничества с Артемом. Никаких задержек с проверкой, оплатой, четкая постановка задачи. Артем достаточно часто появляется на связи и дает ответы на вопросы, возникающие в процессе работы над проектом. Рекомендую, не только, как компетентного заказчика, но и как приятного в общении человека.