aivashkevich

Артём aivashkevich

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
10
безопасных платежей

  • Составить обучающий курс для начинающих по вёрстке

    Условия Необходимо подготовить материалы в текстовом формате. Каждый урок может быть разбит на подразделы, если посчитаете нужным. Уникальность текста будет проверяться. Формат - docx. Жду Ваших предложений, обсудим ...

    BootstrapCSSHTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Составить курс для начинающих по языку PHP

    Необходимо подготовить по одной статье на каждую тему: Выражения и переменные, типыФункции. Операторы контроля. Включение файлов.Массивы. Циклы. Взаимодействие с пользователем - запросы, сессии, куки.Работа с файлами на сервере. Загрузка от клиента.Классы и объекты. Введение в ...

    PHP
    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевести статьи на английский. Тематика - программирование

    Требуется специалист для перевода нескольких статей на тему веб-разработки. Общий размер - 8790 знаков Сами статьи в приложении Переведенные статьи необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод статьи на английский. Тематика - безопасность, веб-разработка

    Требуется специалист для перевода статьи на тему программирования. Размер - 1900 знаков. Сама статья: http://webshake.ru/post/175 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод статьи на английский. Тематика - программирование

    Требуется специалист для перевода статьи на тему программирования. Размер - 5300 знаков. Сама статья - http://webshake.ru/post/139 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод статьи на английский. Тематика - веб-разработка

    Требуется специалист для перевода небольшого текста. Размер - 500 знаков. Сама статья - https://webshake.ru/post/451 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки weblancer. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод текста (информация о компании)

    Требуется специалист для перевода небольшого текста. Размер - 1700 знаков. Текст в приложении. Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки weblancer.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод статьи о веб-разработке на английский.

    Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи -3800 знаков Сама статья - http://webshake.ru/post/93 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод статьи о веб-разработке на английский.

    Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - чуть меньше 1000 знаков Сама статья - https://webshake.ru/post/33 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод статьи о веб-разработке на английский.

    Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - чуть меньше 1000 знаков Сама статья - https://webshake.ru/post/33 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести статью на английский. Тематика - администрирование сервера

    Требуется специалист для перевода статьи на тему администрирования сервера. Размер статьи - 900 знаков Сама статья - https://webshake.ru/post/83 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевести статью на английский. Тематика - веб-разработка

    Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - 1900 знаков Сама статья - http://webshake.ru/post/5 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевести статью на английский. Тематика - веб-разработка

    Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - 5100 знаков Сама статья - http://webshake.ru/post/40 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Составить обучающий курс для начинающих по вёрстке
BootstrapCSSHTML
Исключительно положительные впечатления от сотрудничества с Артемом. Никаких задержек с проверкой, оплатой, четкая постановка задачи. Артем достаточно часто появляется на связи и дает ответы на вопросы, возникающие в процессе работы над проектом. Рекомендую, не только, как компетентного заказчика, но и как приятного в общении человека.
Александр проделал очень качественную работу в быстрый срок, всегда был на связи и уточнял детали заказа. Советую всем, сам тоже ещё буду обращаться.
Ответный отзыв
annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Перевести статьи на английский. Тематика - программирование
Артём - один из лучших заказчиков, с которыми приходилось работать. Большое спасибо! Рекомендую всем!
Как всегда доволен работой. Всем рекомендую к сотрудничеству. Человек не с проста в ТОП-1, за несколько заказов полностью это подтвердил.
Ответный отзыв
annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Перевод статьи на английский. Тематика - программирование
Работали с Артёмом уже много раз. Однозначно надежный и порядочный заказчик! Всегда на связи, оплата в срок, четкое ТЗ. Мои наилучшие рекомендации!
Работаю с Анной далеко не в первый раз. Очень ответственный исполнитель, всегда на связи. Перевод на превосходном уровне, видно, что человек вникает в тематику текста. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
bnm743ld
Алексей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Перевод статьи на английский. Тематика - веб-разработка
Как всегда, приятно работать. Надеюсь, будем сотрудничать дальше.
Быстро, качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Перевод статьи на английский. Тематика - безопасность, веб-разработка
Спасибо за интересный проект, буду рада продолжить сотрудничество!
Быстрый и качественный перевод, рекомендую человека к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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