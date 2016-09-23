aivashkevich

Условия Необходимо подготовить материалы в текстовом формате. Каждый урок может быть разбит на подразделы, если посчитаете нужным. Уникальность текста будет проверяться. Формат - docx. Жду Ваших предложений, обсудим ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо подготовить по одной статье на каждую тему: Выражения и переменные, типыФункции. Операторы контроля. Включение файлов.Массивы. Циклы. Взаимодействие с пользователем - запросы, сессии, куки.Работа с файлами на сервере. Загрузка от клиента.Классы и объекты. Введение в ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист для перевода нескольких статей на тему веб-разработки. Общий размер - 8790 знаков Сами статьи в приложении Переведенные статьи необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист для перевода статьи на тему программирования. Размер - 1900 знаков. Сама статья: http://webshake.ru/post/175 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист для перевода статьи на тему программирования. Размер - 5300 знаков. Сама статья - http://webshake.ru/post/139 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист для перевода небольшого текста. Размер - 500 знаков. Сама статья - https://webshake.ru/post/451 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки weblancer. ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист для перевода небольшого текста. Размер - 1700 знаков. Текст в приложении. Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки weblancer.Завершен9 лет назад
Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи -3800 знаков Сама статья - http://webshake.ru/post/93 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - чуть меньше 1000 знаков Сама статья - https://webshake.ru/post/33 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - чуть меньше 1000 знаков Сама статья - https://webshake.ru/post/33 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате ...Переводынет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист для перевода статьи на тему администрирования сервера. Размер статьи - 900 знаков Сама статья - https://webshake.ru/post/83 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - 1900 знаков Сама статья - http://webshake.ru/post/5 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - 5100 знаков Сама статья - http://webshake.ru/post/40 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docxЗавершен9 лет назад