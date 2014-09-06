Владею языками: русский, английский, казахский и китайский!

Привет! Меня зовут Айнура!

На данный момент живу в Америке! Я закончила педагогический университет, имею диплом по специальностям: учитель английского и китайского языка. Хорошо владею русским, казахским и английским. Также получила высшее образование по специальности "Финансы". Отлично владею навыками ПК. А также прикладными офисными программами. Знание программ: 1с, d-sector, программы по страхованию, photoshop, HTML, Dreamweaver, Mathcad, java. Есть опыт написании рефератов, курсовых, практических и лабораторных работ по английскому языку. Владею педагогическими и психологическими дисциплинами.

Легко обучаема, общительна, старательная, коммуникабельная умею работать в команде.

Интересует разнообразная работа, от просто до сложной. Со мной легко договориться. Всегда открыта для новых предложений!