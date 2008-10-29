ajikalli

Сергей Зотов ajikalli

 
33 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сателлит.

    Тематика: Тепловое оборудование компании FRICO. 1. от 15 страниц уникального контента на каждом сайте (контент Ваш). 3. Разные мета-теги для каждой страницы. 4. Все страницы имеют теги TITLE ,keywords, h1 и на каждой странице разные, заточка под соответственные ключевики ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Aerobarrier и Аэролайф. Письма "В народ".

    В общем то нужно составить 3 письма об очистителях воздуха AEROBARRIER и Аэролайф-Л: 1. Для медицинских учреждений. 2. Для школ и детских садов. 3. Для простых обывателей. В письме необходимо описать преимущества этих очистителей в той или ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание анкоров

    $20

    Нужно создать 1000 анкоров, по ключевикам: очиститель воздуха воздухоочистители аэролайф купить очиститель воздуха бытовые очистители воздуха очистители воздуха фотокаталитические комнатные очистители воздуха aerobarrier очистители воздуха магазин очистители воздуха москва Все нужно сделать в txt файле и ввиде: ТекстАнкор Окончание (Текст + Анкор + Окончание - не должно привышать ...

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание анкоров

    Нужно создать 1000 анкоров, по ключевикам: Купить кондиционер, купить обогреватель, обогреватели NOBO, сплит-системы, климатическое оборудование. Все нужно сделать в txt файле и ввиде: ТекстАнкор Окончание (Текст + Анкор + Окончание - не должно привышать 70 знаков). Оставляйте ICQ и цена.

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Xnu
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
$15
10 баллов
15 лет назад
Aerobarrier и Аэролайф. Письма "В народ".
Предоставил всю необходимую информацию для выполнения задания. Заплатил за работу в срок и даже больше оговоренного :) Было очень приятно работать.
Работает быстро и качественно) Респект и уважуха)
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