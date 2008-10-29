В общем то нужно составить 3 письма об очистителях воздуха AEROBARRIER и Аэролайф-Л: 1. Для медицинских учреждений. 2. Для школ и детских садов. 3. Для простых обывателей. В письме необходимо описать преимущества этих очистителей в той или ...