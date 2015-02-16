Бухгалтерские услуги и консультации

МАШКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНАТел. 8-985-233-11-18E-mail: [email protected] [table] ОБРАЗОВАНИЕ 1996 - 2002 МГВМИ (Московский Государственный Вечерний Металлургический Институт) Экономический факультет Специальность: бухгалтерский учет и аудит ОПЫТ РАБОТЫ За последние 14 лет, общий бухгалтерский стаж более 20 лет 04/08 по настоящее время ООО «АЖУР» Оказание бухгалтерских услуг и консультаций, продажа, сопровождение и внедрение 1С, центр сдачи электронной отчетности Генеральный директор 06/05 по 04/08 ЗАО «РАДУГА» (Оптовая торговля комплектующими и материалами для производства мебели, работа с магазинами ОБИ и Леруа, номенклатура более 3000, 85% товаров импорт, штат 80 чел, обособленное подразделение в МО) должность Главный бухгалтер - руководство бухгалтерией, ответственность за методологию бухгалтерского учета (постановка, ведение бух. учета, формирование учетной политики). Принятие решений по налоговым вопросам. Контроль за составлением бухгалтерских, налоговых регистров. Контроль за выполнением задач, поставленных перед программистами 1С. Контроль работы участков, распределение обязанностей по участкам. Составление финансовых отчетов по реализации и затратам. Работа с аудиторами. 07/04 – 06/05 ООО «Бистоун» Дизайн и производство изделий из натурального камня, собственное производство и склад, субподрядные договора, импорт материалов должность Главный бухгалтер - Сдача отчетности, производственный учет, внутренние оперативные отчеты для учредителей 07/02 – 07/04 ООО «АВТ Сервис» Технический центр обслуживания автомобилей, автосалон. Продажа, ремонт и обслуживание автомобилей марки Ленд Ровер, импорт запасных частей, субподрядные договора, работа с ведущими страховыми компаниями, продажа страховых продуктов по агентским договорам. должность Главный бухгалтер – руководство бухгалтерией (штат 4 чел.). Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности по нескольким юридическим лицам. 09/01 - 07/02 АК «Промторгбанк» должность Специалист планово-аналитического отдела – своевременное обеспечение руководства и отделений банка информацией о текущем финансовом состоянии банка, финансовом состоянии банков контрагентов и состоянии финансовых рынков, формирование отчетов и прогнозов по запросам руководства банка. Отчеты по исполнению бюджета банка. 01/99 - 09/01 Отпуск по уходу за ребенком 01/96 - 01/99 КБ «Московский Банкирский Дом» должность Ведущий экономист отдела сводного экономического анализа – отчеты по финансовому состоянию банка, отчеты по доходам и расходам банка[/table]