МАШКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНАТел. 8-985-233-11-18E-mail: [email protected] [table] ОБРАЗОВАНИЕ 1996 - 2002 МГВМИ (Московский Государственный Вечерний Металлургический Институт) Экономический факультет Специальность: бухгалтерский учет и аудит ОПЫТ РАБОТЫЗа последние 14 лет, общий бухгалтерский стаж более 20 лет 04/08 по настоящее времяООО «АЖУР» Оказание бухгалтерских услуг и консультаций, продажа, сопровождение и внедрение 1С, центр сдачи электронной отчетности Генеральный директор06/05 по 04/08ЗАО «РАДУГА» (Оптовая торговля комплектующими и материалами для производства мебели, работа с магазинами ОБИ и Леруа, номенклатура более 3000, 85% товаров импорт, штат 80 чел, обособленное подразделение в МО)должностьГлавный бухгалтер - руководство бухгалтерией, ответственность за методологию бухгалтерского учета (постановка, ведение бух. учета, формирование учетной политики). Принятие решений по налоговым вопросам. Контроль за составлением бухгалтерских, налоговых регистров. Контроль за выполнением задач, поставленных перед программистами 1С. Контроль работы участков, распределение обязанностей по участкам. Составление финансовых отчетов по реализации и затратам. Работа с аудиторами. 07/04 – 06/05 ООО «Бистоун» Дизайн и производство изделий из натурального камня, собственное производство и склад, субподрядные договора, импорт материаловдолжностьГлавный бухгалтер - Сдача отчетности, производственный учет, внутренние оперативные отчеты для учредителей 07/02 – 07/04ООО «АВТ Сервис» Технический центр обслуживания автомобилей, автосалон. Продажа, ремонт и обслуживание автомобилей марки Ленд Ровер, импорт запасных частей, субподрядные договора, работа с ведущими страховыми компаниями, продажа страховых продуктов по агентским договорам.должностьГлавный бухгалтер – руководство бухгалтерией (штат 4 чел.). Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности по нескольким юридическим лицам. 09/01 - 07/02АК «Промторгбанк»должностьСпециалист планово-аналитического отдела – своевременное обеспечение руководства и отделений банка информацией о текущем финансовом состоянии банка, финансовом состоянии банков контрагентов и состоянии финансовых рынков, формирование отчетов и прогнозов по запросам руководства банка. Отчеты по исполнению бюджета банка. 01/99 - 09/01Отпуск по уходу за ребенком 01/96 - 01/99КБ «Московский Банкирский Дом»должностьВедущий экономист отдела сводного экономического анализа – отчеты по финансовому состоянию банка, отчеты по доходам и расходам банка[/table]