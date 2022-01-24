логомейкер

_______________СОЗДАЮ ЛОГОТИПЫ___________________

- Каждый проект разрабатывается полностью с нуля.

- Исходя из Концепций Проекта готовлю 2-3 Логотипа на Выбор Заказчику.

- Выбираем Самый Оптимальны и Подходящий Логотип далее – Работаю с Ним.

- Соблюдаются все правки во-время проекта.

- Адекватное соблюдение правок.

- Веду проект до утверждения заказчика.

- Сотни реализованных проектов и довольных заказчиков.

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- ХОЧЕШЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛОГОТИП???

- НАПИШИ МНЕ...

- РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮ ЛИЧНО = ПОРТФОЛИО – telegram.com/ajondesign

- ВСЕГДА НА СВЯЗИ.

- ЖДУ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ.

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- ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ:

- E-mail: [email protected]

- Instagram: www.instagram.com/wraith.exe1

(Ознакомиться с моими работами по созданию логотипа воочию можно пройдя по ссылке на мой канал)

▲ САМ РИСУЮ

▲ САМ РАБОТАЮ НАД ПРОЕКТОМ