_______________СОЗДАЮ ЛОГОТИПЫ___________________
- Каждый проект разрабатывается полностью с нуля.
- Исходя из Концепций Проекта готовлю 2-3 Логотипа на Выбор Заказчику.
- Выбираем Самый Оптимальны и Подходящий Логотип далее – Работаю с Ним.
- Соблюдаются все правки во-время проекта.
- Адекватное соблюдение правок.
- Веду проект до утверждения заказчика.
- Сотни реализованных проектов и довольных заказчиков.
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- ХОЧЕШЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛОГОТИП???
- НАПИШИ МНЕ...
- РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮ ЛИЧНО = ПОРТФОЛИО – telegram.com/ajondesign
- ВСЕГДА НА СВЯЗИ.
- ЖДУ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ.
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- ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ:
- E-mail: [email protected]
- Instagram: www.instagram.com/wraith.exe1
(Ознакомиться с моими работами по созданию логотипа воочию можно пройдя по ссылке на мой канал)
▲ САМ РИСУЮ
▲ САМ РАБОТАЮ НАД ПРОЕКТОМ