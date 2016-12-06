Нужен простой текст на несложную тематику. Оплата: 30/1000 (без пробелов) Просьба не предлагайте цену выше!!! Читайте ТЗ внимательно!!! И незачем отписываться ради галочки или кидать портянку ...
Возможно, я вам пригожусь :)
Преимущественно занимаюсь версткой PSD макетов (Html5 + CSS3), но в отдельных случаях могу выполнить и другую работу, которая более или менее относится к верстке, созданию сайтов, раскрутке и т.д., в общем которая связана с деятельностью в интернете.
Имею 56+ положительных отзывов в качестве фрилансера на Воркзилле - http://work-zilla.com. Задания выполнялись различные. От наполнения интернет-магазина, до верстки, редактирования и копирования одностраничников.
Скрин можно посмотреть по ссылке - https://yadi.sk/i/BS6T6-XkdjHVT
Со мной можно связаться одним из следующих способов:
ВК - https://vk.com/ajzetullin
Почта - [email protected]
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- Рерайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад