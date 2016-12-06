Возможно, я вам пригожусь :)

Преимущественно занимаюсь версткой PSD макетов (Html5 + CSS3), но в отдельных случаях могу выполнить и другую работу, которая более или менее относится к верстке, созданию сайтов, раскрутке и т.д., в общем которая связана с деятельностью в интернете.

Имею 56+ положительных отзывов в качестве фрилансера на Воркзилле - http://work-zilla.com. Задания выполнялись различные. От наполнения интернет-магазина, до верстки, редактирования и копирования одностраничников.

Скрин можно посмотреть по ссылке - https://yadi.sk/i/BS6T6-XkdjHVT

Со мной можно связаться одним из следующих способов:

ВК - https://vk.com/ajzetullin

Почта - [email protected]