Hardware & Software проект в сфере телеметрии оборудования (удаленное управление и мониторинг) Необходимо разработать ПО для прибора, который отслеживает работу оборудования по RS-232, RS-485 и подключенных дополнительных датчиков. Информирует сервер о поломках оборудования, пропаже электропитания. Соединение с сервером происходит ...