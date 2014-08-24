Hardware & Software проект в сфере телеметрии оборудования (удаленное управление и мониторинг) Необходимо разработать ПО для прибора, который отслеживает работу оборудования по RS-232, RS-485 и подключенных дополнительных датчиков. Информирует сервер о поломках оборудования, пропаже электропитания. Соединение с сервером происходит ...
Interested in building E-Commerce solutions and bringing value to the business
Certified ScrumMaster (CSM)
Certified IBM WebSphere Commerce V7.0 Application Developer
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо поставить процесс сборки/обновления браузера на основе Chromium. Требований 1) изменить логотип/иконки 2) изменить название браузера (запускаемый файл и названия в меню) 3) настроить среду разработки так, чтобы легко можно было обновить код до последней стабильной версии Chromium 4) ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать браузер на базе Chromium со встроенным VPN клиентом. Стандартный вход в браузер (вход в Google аккаунт) заменяется на вход во встроенный VPN клиент. ОС - для начала только Windows --- http://www.chromium.org/HomeСистемное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать адаптивный дизайн портала для GPS мониторинга транспорта/людей/грузов/животных. Проект долгосрочный, но первый этап должен быть закрыт в кратчайшие сроки. На данном этапе необходимо реализовать минимальный набор функционала для запуска продуктивного использования системы. В ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад