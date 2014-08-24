ak107

Андрей ak107

 
36 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка и внедрение энтерпрайз решений на платформе Java

Interested in building E-Commerce solutions and bringing value to the business

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified IBM WebSphere Commerce V7.0 Application Developer

www.linkedin.com/in/andriikratik

Java

  • Embedded C Firmware Engineer, STM32 (IoT Startup Kiev)

    Hardware &amp; Software проект в сфере телеметрии оборудования (удаленное управление и мониторинг) Необходимо разработать ПО для прибора, который отслеживает работу оборудования по RS-232, RS-485 и подключенных дополнительных датчиков. Информирует сервер о поломках оборудования, пропаже электропитания. Соединение с сервером происходит ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поставить процесс сборки/обновления браузера на основе Chromium

    Необходимо поставить процесс сборки/обновления браузера на основе Chromium. Требований 1) изменить логотип/иконки 2) изменить название браузера (запускаемый файл и названия в меню) 3) настроить среду разработки так, чтобы легко можно было обновить код до последней стабильной версии Chromium 4) ...

    Git
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание корпоративного браузера на базе Chromium

    Необходимо создать браузер на базе Chromium со встроенным VPN клиентом. Стандартный вход в браузер (вход в Google аккаунт) заменяется на вход во встроенный VPN клиент. ОС - для начала только Windows --- http://www.chromium.org/Home

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивный дизайн (Bootstrap тема) + верстка

    Добрый день! Необходимо разработать адаптивный дизайн портала для GPS мониторинга транспорта/людей/грузов/животных. Проект долгосрочный, но первый этап должен быть закрыт в кратчайшие сроки. На данном этапе необходимо реализовать минимальный набор функционала для запуска продуктивного использования системы. В ...

    JavascriptHTMLCSSBootstrapAjaxJavaREST
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад