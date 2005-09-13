Опыть работы 5+ лет в различнх областях. Огромный опыт по работе с *nix подобными системами, в частности основной опыт по работе с linux (вплоть до разработке модулей к ядру), разработку вел в основном на С (без плюсов), также знания php,lisp,pyhton,prolog.

Работал в основном в R&D отделах, учавствую и учавствовал в open-source проектах.

Есть опыт по работе в области встраиваемых платформ (arm), базовые понятия ООП также имеются (не плюсы а именно сами методы(паттерны,фабрики,классы и тд)).

Хорошее знание UNIX IPC (Стивенс есть библия для *nix разработчика).

Все остальное по email, могу выслать примеры кода.