aka_scorpio

Юлианна aka_scorpio

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Бренд-дизайн, веб-дизайн, администрирование сайтов

Визуализация бренда:

- создание логотипа;

- разработка корпоративного стиля;

- вёрстка различных носителей стиля, в зависимости от проекта;

- дизайн сайта как одного из носителей корпоративного стиля.

Веб-дизайн, вёрстка и поддержка сайтов:

HTML, CSS, Joomla CMS, адаптивная вёрстка

- создание уникального шаблона сайта «с нуля»;

- персонализация готового шаблона для Joomla CMS;

- настройка CMS;

- установка и настройка различных компонентов сайта (каталогов, фото- и видеогалерей, модулей вывода новостей, интерактивных карт и т.д.);

- создание и администрирование интернет-магазинов;

- наполнение сайтов контентом;

- подготовка и публикация изображений;

- администрирование сайтов.

Дизайн сайтаHTMLCSSJoomla
Портфолио
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Отзывы заказчиков
MikLeb
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Шапка сайта и доработки главной страницы
Все быстро, четко, акууратно. Правки вносились моментально. Огромное спасибо!
Очень надёжный заказчик. Приятно было поработать. Рекомендую.
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