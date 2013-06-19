Бренд-дизайн, веб-дизайн, администрирование сайтов

Визуализация бренда:

- создание логотипа;

- разработка корпоративного стиля;

- вёрстка различных носителей стиля, в зависимости от проекта;

- дизайн сайта как одного из носителей корпоративного стиля.

Веб-дизайн, вёрстка и поддержка сайтов:

HTML, CSS, Joomla CMS, адаптивная вёрстка

- создание уникального шаблона сайта «с нуля»;

- персонализация готового шаблона для Joomla CMS;

- настройка CMS;

- установка и настройка различных компонентов сайта (каталогов, фото- и видеогалерей, модулей вывода новостей, интерактивных карт и т.д.);

- создание и администрирование интернет-магазинов;

- наполнение сайтов контентом;

- подготовка и публикация изображений;

- администрирование сайтов.