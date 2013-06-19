Бренд-дизайн, веб-дизайн, администрирование сайтов
Визуализация бренда:
- создание логотипа;
- разработка корпоративного стиля;
- вёрстка различных носителей стиля, в зависимости от проекта;
- дизайн сайта как одного из носителей корпоративного стиля.
Веб-дизайн, вёрстка и поддержка сайтов:
HTML, CSS, Joomla CMS, адаптивная вёрстка
- создание уникального шаблона сайта «с нуля»;
- персонализация готового шаблона для Joomla CMS;
- настройка CMS;
- установка и настройка различных компонентов сайта (каталогов, фото- и видеогалерей, модулей вывода новостей, интерактивных карт и т.д.);
- создание и администрирование интернет-магазинов;
- наполнение сайтов контентом;
- подготовка и публикация изображений;
- администрирование сайтов.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$35
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