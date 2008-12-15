akalygin1958

Калугин Александр Алексеевич

Домашний телефон: 831-59 2-41-00

Мобильный телефон: 8-9087374016

Дата рождения: 31.07.1958 г., (50 полных лет)

Семейное положение: женат, сын 21 лет

Образование:

1975 г. – 1980 г. Калининградское высшее военно-морское училище, ракетно – артиллерийский факультет. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – инженер – электромеханик.

Опыт работы:

май – ноябрь 2008 г. ОАО «Первая русская водочная компания». Начальник производства.

Основные обязанности:

реорганизация производственной линии;

подготовка к получению лицензии;

организация поставок техники;

учет материальных средств;

торгово-закупочная деятельность;

взаимодействие с государственными и коммерческими организациями по заключению договоров;

подбор персонала;

организация службы безопасности;

разработка документации (инструкции, руководство и т. п.).

1992 г. – 2008 г. Нижегородский государственный технический университет. Факультет военного обучения. Старший преподаватель, начальник военно-морской кафедры, заместитель начальника факультета.

Основные обязанности – педагогическая деятельность; руководство коллективом (около 45 человек); организация учебного процесса; обслуживание вооружения и техники; обеспечение режима и безопасности; разработка документации; обеспечение работы 2-х компьютерных классов; организация поставок, учета и хранения материальных средств; кадровая работа.

1980 г. – 1992 г. Военная служба на кораблях и в частях военно-морского флота

Дополнительная информация:

Имею ученое звание «доцент».

Свободно владею персональным компьютером.

Иностранный язык - английский (со словарем).

Имею водительские права кат. «В», личный автомобиль, стаж вождения - 18 лет.

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.

15 декабря 2008 года