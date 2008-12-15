akalygin1958

Калугин Александр Алексеевич
Домашний телефон: 831-59 2-41-00
Мобильный телефон: 8-9087374016
Дата рождения: 31.07.1958 г., (50 полных лет)
Семейное положение: женат, сын 21 лет
Образование:
1975 г. – 1980 г. Калининградское высшее военно-морское училище, ракетно – артиллерийский факультет. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – инженер – электромеханик.
Опыт работы:
май – ноябрь 2008 г. ОАО «Первая русская водочная компания». Начальник производства.
Основные обязанности:
реорганизация производственной линии;
подготовка к получению лицензии;
организация поставок техники;
учет материальных средств;
торгово-закупочная деятельность;
взаимодействие с государственными и коммерческими организациями по заключению договоров;
подбор персонала;
организация службы безопасности;
разработка документации (инструкции, руководство и т. п.).
1992 г. – 2008 г. Нижегородский государственный технический университет. Факультет военного обучения. Старший преподаватель, начальник военно-морской кафедры, заместитель начальника факультета.
Основные обязанности – педагогическая деятельность; руководство коллективом (около 45 человек); организация учебного процесса; обслуживание вооружения и техники; обеспечение режима и безопасности; разработка документации; обеспечение работы 2-х компьютерных классов; организация поставок, учета и хранения материальных средств; кадровая работа.
1980 г. – 1992 г. Военная служба на кораблях и в частях военно-морского флота
Дополнительная информация:
Имею ученое звание «доцент».
Свободно владею персональным компьютером.
Иностранный язык - английский (со словарем).
Имею водительские права кат. «В», личный автомобиль, стаж вождения - 18 лет.
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.
15 декабря 2008 года